Guardiani della Galassia Vol. 3, com'è cambiato il rapporto tra Nebula e Gamora?

Manca davvero poco all'uscita di Guardiani della Galassia Vol. 3, e mentre i fan aspettano il ritorno dei loro personaggi preferiti, Karen Gillan ha riflettuto sulla complicata relazione tra le sorelle Nebula (interpretata dalla medesima) e Gamora (Zoe Saldana). Per quale motivo l'attrice si è soffermata su tale rapporto?

Per chi non lo sapesse, Guardiani della Galassia Vol. 3 s'incentrerà sulle due sorelle, mostrando di più della loro dinamica e del loro passato.

Durante un'intervista per Fandango, la Gillan ha riflettuto sul suo personaggio e sul perché di alcuni comportamenti nel particolare: "Nebula è il capro espiatorio in una dinamica familiare tossica. Perché sono così intensa?"

"È davvero divertente perché Nebula è iniziata come una persona molto sadica, torturata e arrabbiata e gradualmente è diventata un essere completamente nuovo che può accettare l'amore e anche iniziare a dare amore. Penso che Gamora sia stata un po' arretrata e Nebula può sicuramente riconoscerlo in lei perché l'ha visto in se stessa, quindi penso che si tratti di provare a portare Gamora dove sa di poterlo fare -- questo è così confusionario con il viaggio nel tempo -- dove potrebbe essere nella sua versione futura", ha aggiunto l'attrice.

