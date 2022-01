Guardiani della Galassia vol.3, Chukwudi Iwuji sul suo ruolo: 'Non posso dirvi nulla'

Le speculazioni su Guardiani della Galassia vol.3 sono ormai entrate nel vivo: i fan Marvel non vedono l'ora di poter riprendere le scorribande in giro per l'universo con Star-Lord e soci, ovviamente in compagnia di alcune misteriose new entry sulle quali grava, sempre più pressante, il peso della curiosità.

Prendiamo Chukwudi Iwuji, ad esempio: l'attore, recentemente elogiato da James Gunn per la prova offerta sul set del nuovo film del Marvel Cinematic Universe, sarà presente in Guardiani della Galassia vol.3 in un ruolo ancora non specificato sul quale converge in queste ore, inevitabilmente, l'attenzione di un fandom sempre a caccia di indizi e nuovi dettagli.

"Ho letto quei rumor di recente, ne ho letti tanti. Ho letto di Silver Surfer, ho letto di Nova, ne ho letti un sacco. Per me realizzare di essere al centro di un po' di speculazioni sul web è una cosa davvero divertente. Ma devo essere discreto, quindi non posso dirvi nulla. Vorrei tanto, ma non posso" sono state le parole dell'attore al riguardo.

Cosa ne pensate? Quale personaggio credete possa interpretare Chukwudi Iwuji nel film che vedrà il ritorno in pompa magna di James Gunn nel Marvel Cinematic Universe? Fatecelo sapere nei commenti! Alcuni rumor, intanto, parlano di Iwuji come possibile Alto Evoluzionario di Guardiani della Galassia vol.3.