Guardiani della Galassia vol. 3: Chukwudi Iwuji ottenne il ruolo sul set di Peacemaker

Ricordate quando vi abbiamo parlato dell'unicità di Chukwudi Iwuji , villain dell'ultimo film di Guardiani della Galassia (Guardiani della Galassia vol. 3)? Ora l'attore ha fornito ai fan un gustoso retroscena sul luogo dove gli è stato offerto il ruolo.

Durante una recente intervista per Comicbook.com (nonché nostra fonte per questa news), Cukwudi Iwujii ha rivelato che: “Mi è stato presentato il personaggio più o meno nel marzo del 2021. Abbiamo appena finito di fare una ripresa della sequenza di danza in Peacemaker per i titoli di testa e tra una ripresa e l'altra. James ha detto: 'Posso scambiare due parole con te?' E ho scherzato, ho detto, sai, come attore chiedendoti se mai... questo è il momento in cui vieni licenziato. ' E poi ha detto: 'No, in realtà, in realtà non è quello, ma in realtà voglio che tu interpreti l'Alto Evoluzionario in Guardians of the Galaxy vol. 3'".

"È così che mi è stato presentato. Non avevo mai sentito parlare del personaggio prima. Non conoscevo il personaggio. Naturalmente, da quel momento in poi, sono andato a guardare tutto il materiale e ho detto, 'Oh Dio, sarò questo ragazzo.' Ed è così che è iniziato il viaggio per me", ha concluso Iwuji.