Guardiani della Galassia Vol.3: Chukwudi Iwuji sarà l'Alto Evoluzionario?

Abbiamo speculato a lungo sulla possibile presenza dell' Alto Evoluzionario in Guardiani della Galassia 3 come villain principale. Secondo alcuni rumor a interpretarlo potrebbe essere Chukwudi Iwuji, che si è unito al cast del film di Gunn. L'attore ha già lavorato con il regista in Peacemaker, e adesso è pronto al debutto nell'Universo Marvel.

Poco tempo fa James Gunn aveva confermato la presenza dell'attore nel suo film in un tweet: "Chuk si è realmente unito al cast", aveva detto il regista. "Dopo aver lavorato con lui [in Peacemaker] non volevo in alcun modo lasciare andare uno dei migliori attori con cui abbia mai avuto l'occasione di collaborare, quindi gli ho assegnato un ruolo che più tutti i grandi attori di Hollywood desiderano". Che sia proprio quello dell'Alto Evoluzionario? Gunn "dimentica" di confermare questo piccolo dettaglio. E anche lo stesso Iwuji ci dà poche notizie. "Da artista speri di incontrare un grande [regista] che ti apra le porte", ha scritto l'attore lo scorso anno. "Ringrazio [James Gunn] per aver praticamente strappato via le porte dai cardini. Che i giochi abbiano inizio!!!"

Il rumor che accosterebbe l'interprete a questo ruolo viene da ScreenGeek, che spiega anche perché il personaggio è atteso nel film: per il suo diretto collegamento con Rocket. Si tratterebbe di un esordio per l'Alto Evoluzionario al cinema e in un prodotto live-action, cosa che mette di certo un peso non indifferente sulle spalle dell'attore che dovrà interpretarlo. Tuttavia il regista è convinto del suo successo in questo (o qualsiasi, visto che non abbiamo conferma) ruolo. Infatti lo stesso Gunn ha parlato bene di Chukwudi Iwuji e della sua performance nel film, citata recentemente in un Tweet. In ogni caso, staremo a vedere se sarà proprio lui a vestire i panni del villain. Voi cosa ne pensate?