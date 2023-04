Guardiani della Galassia vol.3, ci sono tutti nei nuovi character poster!

Il momento di dire addio ai Guardiani della Galassia si avvicina: il terzo capitolo della saga interna al Marvel Cinematic Universe diretta da James Gunn arriverà sul grande schermo il prossimo maggio, e gli Studios non stanno certo mancano le occasioni utili per ricordarci di non mancare a un appuntamento così importante.

Dopo averci già mostrato i poster vintage di Guardiani della Galassia vol.3 per le strade nei giorni scorsi, dunque, ecco i character poster dedicati a tutti i protagonisti del nuovo film di James Gunn fare la loro comparsa anche sui social, dove possiamo finalmente ammirarli in tutta la loro bellezza facendo anche la conoscenza di un'attesissima new entry.

Se non è certo una sorpresa la presenza sui poster di Star-Lord, Gamora, Drax, Mantis, Rocket e Groot, infatti, sicuramente meno scontata era quella di Cosmo il Cane Spaziale, che in Guardiani della Galassia vol.3 avrà modo di fare il suo esordio nel Marvel Cinematic Universe grazie all'intervento della motion capture su Maria Bakalova, che al nostro amico a quattro zampe ha prestato voce ed espressività.

Cosa ne dite? Vi sembra una presentazione convincente per i nostri eroi prossimi (salvo clamorose sorprese) all'addio? Fatecelo sapere nei commenti! Guardiani a parte, intanto, James Gunn è preoccupato per il futuro dell'MCU.