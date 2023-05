Guardiani della Galassia vol.3, Badlands debutta con un nuovo video dopo il film!

Quanto fosse importante la musica per i Guardiani della Galassia lo si capì già dalla prima sequenza del primo film, con quella Come and Get Your Love ormai diventata un vero e proprio marchio di fabbrica di Star-Lord e soci: in occasione del vol.3 la playlist si è ulteriormente arricchita, chiamando in causa anche Bruce Springsteen.

Già, perché nella strepitosa colonna sonora di Guardiani della Galassia vol.3 fa la sua comparsa anche Badlands, celebre brano del Boss pubblicato nel 1978 come singolo e appartenente a quella perla di album che porta il nome di Darkness on the Edge of Town: un occasione per il rocker del New Jersey di rispolverare uno dei suoi pezzi più amati, come dimostra il video pubblicato proprio in queste ore.

A quasi 50 anni dalla sua uscita, Badlands può dunque vivere una seconda giovinezza (qualora ce ne fosse bisogno) grazie non solo alle avventure di Star-Lord, Rocket, Drax, Mantis, Groot e Gamora, ma anche grazie a questo nuovo videoclip che, su una sequenza di immagini animate che ci portano in giro per le sterminate highways americane tanto care a Springsteen, fa scorrere verso dopo verso le meravigliose parole scritte dal nostro Bruce ai tempi di uno dei suoi album più amati. Musica a parte, intanto, Guardiani della Galassia vol.3 ha appena superato i 500 milioni al box-office.