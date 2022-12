Guardiani della Galassia vol.3, azione e malinconia nel primo trailer ufficiale!

Tutte le cose belle hanno una fine, e i Guardiani della Galassia sono probabilmente una delle cose più belle mai saltate fuori dal Marvel Cinematic Universe: per la banda di eroi più sgangherata dell'universo è dunque giunto il momento dei saluti, come sembra voler sottolineare questo primo, emozionante trailer ufficiale.

Accompagnato dalle note di una versione orchestrale di In the Meantime degli Spacehog, il trailer sembra confermare le voci secondo cui Guardiani della Galassia vol.3 ci avrebbe raccontato le origini di Rocket: il personaggio di Bradley Cooper è in effetti uno dei grandi protagonisti di queste prime immagini che, a dirla tutta, ci lasciano pensare anche alla possibilità di un finale drammatico o comunque triste per il nostro amico peloso amante delle armi (quell'"ho smesso di correre" non ci farà dormire sonni tranquilli).

Spazio, comunque, anche alle solite gag marchio di fabbrica di James Gunn, perlopiù affidate ad un Drax che sembra già essere più in forma che mai; pur lasciandoci intuire ben poco della storia, infine, il trailer ci mostra per pochi istanti la Gamora di Zoe Saldana (recentemente dettasi stanca dei franchise come l'MCU) e soprattutto l'Adam Warlock di Adam Poultier, alla sua prima apparizione nel Marvel Cinematic Universe. Cosa ne dite? A noi le premesse sembrano quelle giuste: non resta che attendere il prossimo 5 maggio, giorno dell'esordio del film di James Gunn.