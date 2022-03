Guardiani della Galassia Vol.3: arrivano nuovefoto di Drax e Mantis sul set

Le riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3 sono quasi terminate e, fino ad ora, molto poco, se non nulla, è trapelato dal set. Ma ora c'è la prima fuga di notizie: in particolare sarebbero arrivate due immagini di Drax e Mantis che troverete in fondo all'articolo.

Le foto in questione arrivano dal Daily Mail, che ha immortalato Dave Bautista e Pom Klementieff mentre arrivano sul set di Guardiani della Galassia Vol. 3 ad Atlanta. Nelle immagini non accade nulla di particolare, ma c'è una novità: Drax e Mantis hanno infatti dei nuovi look. Il Drax di Bautista sfoggia un costume inedito, di cui vediamo i nuovi pantaloni e gli stivali eleganti. L'outfit di Klementieff era invece coperto da giubbotto bomber, che secondo molti potrebbe appartenere proprio a Mantis, facendo dunque parte del look.

Si tratta di un primo assaggio che non può che entusiasmare, in quanto i fan non hanno ancora avuto particolari anticipazioni di trama o altro. Di tempo per ottenere qualche informazioni, comunque, ce ne sarebbe ancora tanto, perché Guardiani della Galassia Vol. 3 uscirà nelle sale il 23 Maggio 2023. Una data importante, perché segnerà la fine di un'era per la squadra, come sottolineato anche da Gunn.

Cosa ne pensate dei nuovi look di Drax e Mantis? Nel frattempo Zoe Saldaña chiede una storia di origini dedicata a Gamora.