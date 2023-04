Guardiani della Galassia Vol.3, annunciata la nuova linea di action figures e giocattoli

In un'esclusiva Screenrant, Hasbro ha appena annunciato una nuova linea di giocattoli sul film Guardiani della Galassia Vol.3: con 11 pezzi tra cui scegliere, per i fan Marvel non resta che scegliere quale acquistare per primo.

Le immagini mostrano i celebri personaggi del film MCU all'interno degli iconici completi blu, a cui si aggiungono il Quad Blaster di Star-Lord, una maschera parlante di Groot e un'astronave con Rocket a bordo. In particolare, sembra che Groot abbia numerosi oggetti intercambiabili – alcuni dei quali anticipano qualche scena della pellicola in arrivo il prossimo 3 maggio 2023. Non manca una generale atmosfera vintage in sottofondo, sulla scia dei poster dei personaggi di Guardiani della Galassia Vol.3.

Cosa aspettarci dal nuovo prodotto MCU? Scritto e diretto da James Gunn, il terzo capitolo della saga vede Peter Quill radunare il resto della ciurma per salvare Rocket, nonostante il protagonista sia ancora sconvolto per la perdita di Gamora per mano di Thanos in Avengers: Infinity War. Considerando una trama del genere, non sorprende che per James Gunn è Rocket il "vero protagonista dei Guardiani della Galassia". Nel cast, invece, figureranno i soliti Chris Pratt (Peter Quill/Star-Lord), Zoe Saldana (Gamora), Dave Bautista (Drax il Distruttore) e tutti gli altri imparati a conoscere nelle pellicole precedenti.

Le riprese sono iniziate l'8 novembre 2021 ad Atlanta, per poi concludersi sei mesi dopo, il 6 maggio 2022. A comporre le musiche sarà nientemeno che John Murphy, conosciuto per aver già collaborato con James Gunn in The Suicide Squad - Missione suicida. Nell'attesa del 3 maggio, i giocattoli Hasbro sono l'occasione perfetta per rimpolpare la collezione dei più appassionati.