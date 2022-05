Guardiani della Galassia Vol.3: l'Alto Evoluzionario è confermato come villain?

Si è parlato a lungo del villain di Guardiani della Galassia Vol.3, che secondo molti sarà l'Alto Evoluzionario. Adesso, insieme alle nuove foto dal set, scopriamo che il cattivo del nuovo film Marvel potrebbe essere proprio lui: ecco gli indizi.

Nelle foto vediamo su un muro la rappresentazione di una minacciosa faccia rossa che assomiglia al cattivo della Marvel. L'utente di Twitter MaximilanMarvel ha subito sottolineato lo stile di questi graffiti e il linguaggio alieno in primo piano sembrano ricordare le rappresentazioni dei fumetti di Counter-Earth, un mondo governato dall'Alto Evoluzionario e popolato dai suoi esperimenti umani/animali. Le foto dal set di Guardiani della Galassia Vol. 3 hanno rivelato anche gli attori con protesi ispirate agli animali, forse alludendo forse all'inclusione di Counter-Earth nel film.

Secondo molti, il personaggio raffigurato sul poster somiglia a Chukwudi Iwuji, attore che sarà coinvolto sicuramente nel film di James Gunn in un ruolo ancora non confermato. E potrebbe proprio trattarsi dell'Alto Evoluzionario. Se non lo conoscete, questo protagonista era uno scienziato il cui interesse per la manipolazione genetica lo ha portato a dare vita a una forma sovrumana "evoluta" con l'obiettivo continuo di creare la perfetta evoluzione umana attraverso la sua sperimentazione.

Adesso restiamo in attesa di una conferma mentre le riprese di Guardiani della Galassia Vol.3 si avvicinano alla fine.