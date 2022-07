Guardiani della Galassia vol.3, Adam Warlock ma non solo: ecco cosa vedremo nel trailer!

Sono giorni di grande eccitazione in casa Marvel: al Comic-Con di San Diego Kevin Feige e soci hanno sganciato delle vere e proprie bombe, dall'annuncio dei titoli dei nuovi film sugli Avengers alla definizione del punto d'arrivo di questa Fase 5, il tutto ovviamente passando per la presentazione di trailer come quello di Guardiani della Galassia.

Mentre Chris Pratt già parla di capolavoro, dunque, il pubblico presente al Comic-Con ha potuto assistere in anteprima al trailer del terzo film di James Gunn targato Marvel: a noi toccherà ovviamente attendere un po' di tempo ancora, ma ad oggi possiamo comunque basarci sulle descrizioni trapelate sul web per farci un'idea di ciò che vedremo.

Stando a quanto leggiamo, il trailer di Guardiani della Galassia vol.3 ci mostrerà prima di tutto una Gamora versione Ravager ormai completamente dimentica dei suoi storici compagni di viaggio; ci verranno inoltre mostrate le origini di Rocket, ma potremo anche dare un primo sguardo all'Adam Warlock di Will Poulter, il tutto sulle note di Do You Realize dei Flaming Lips.

Insomma, le premesse per un trailer soddisfacente ci sono tutte: vedremo tra qualche tempo se verranno mantenute! James Gunn, intanto, ha ringraziato il cast di Guardiani della Galassia alla fine di quest'ultima avventura.