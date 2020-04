Guardiani dell Galassia vol.2: vediamo Sylvester Stallone in una nostalgica foto dal set

Il Quarantine Watch Party di Guardiani della Galassia vol.2 non solo ha permesso alla moglie di Chris Pratt di vedere il film per la prima volta, ma ha consentito ai vari membri del cast di scambiarsi un saluto e anche qualche immagine nostalgica.

L'evento organizzato da ComicBook.com ha potuto contare sulla partecipazione di Pom Klementieff (Mantis), di Steve Agee (Gef), di Sean Gunn (Kraglin) e persino del regista James Gun e del protagonista Chris Pratt.

In un secondo momento si è aggiunto anche Michael Rosenbaum. I più lo ricorderanno come il Lex Luthor di Smallville, ma riuscì ad ottenere anche la parte di Martinex nel secondo episodio dei Guardiani della Galassia. Per questo è stato accolto con calore dal regista, al quale ha poi risposto con un tweet: "Grazie. Martinex è arrivato! Il mio amico James una volta mi ha detto che non esistono piccoli ruoli... ma solo piccoli attori. Poi mi ha detto: 'e tu sei un attore davvero molto piccolo'".

Ovviamente il regista stava scherzando, anche perché grazie a Guardiani della Galassia vol. 2 Rosenbaum è arrivato a recitare persino al fianco del grande Sylvester Stallone, e per ricordare quel periodo ha voluto pubblicare una foto dal backstage in cui sono presenti anche Gunn e Stallone.

Nel corso dell'evento, il regista ha poi raccontato un divertente aneddoto su di un attore che continuava a fare confusione tra Star Lord e Star Wars.