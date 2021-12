Guardiani della Galassia vol.2, che legame c'è tra Taserface e... Tony Stark?

Di personaggi memorabili ne abbiamo incontrati a decine nel corso dei due capitoli di Guardiani della Galassia: inevitabilmente, però, non tutti sono stati approfonditi quanto le loro controparti cartacee, privandoci di alcuni dettagli davvero spassosi. Un caso degno di nota, ad esempio, è quello di Taserface.

Il membro dei Ravagers è senza dubbio uno dei comic relief più interessanti del secondo film Marvel di James Gunn: gag sul suo nome a parte, però, il nostro può vantare nei fumetti un background ben più vasto di quanto mostratoci dal film, con il coinvolgimento persino di Tony Stark.

Ciò che in Guardiani della Galassia non ci viene svelato è infatti che Taserface faccia parte di un popolo alieno chiamato proprio gli Stark. Ma cosa c'entra il nostro Iron Man? In effetti tutto... e niente! Gli Stark non sono altro, infatti, che una razza aliena imbattutasi per puro caso in alcuni relitti di tecnologia Stark precipitati sul loro pianeta: un evento che sconvolse letteralmente la vita dei nostri, che da quel momento in poi cominciarono ad adorare Tony come fosse una sorta di dio.

Eravate a conoscenza delle origini di Taserface? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, in che modo James Gunn convinse Fox a cedere momentaneamente a Marvel i diritti di Ego.