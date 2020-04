Guardiani della Galassia vol.2, James Gunn voleva un Rocket molto più scurrile

Guardiani della Galassia vol.2 (così come il primo capitolo) non è un film che ha l'ambizione di eccellere per finezza e linguaggio forbito: gli eroi di James Gunn sono tutto fuorché corretti nei modi e nel parlato, ma a quanto pare il regista avrebbe preferito spingere ancora di più la mano in alcune scene.

Gunn, che sta sfruttando questi giorni di quarantena per rispondere a tante domande dei fan relative ai suoi film, ha infatti ammesso che in una sequenza in cui Rocket è in fuga in compagnia di Groot il procione avrebbe dovuto utilizzare ben più di una volta la famosa f-word.

"Quando [Rocket] vola via si gira piuttosto irritato verso Groot e gli dice: 'Io e te dovremo fare una bella chiacchierata sul tuo linguaggio! 'Fa****o questo, fa****o quello', per ogni cosa 'fa****o, fa****o, fa****o' ogni volta'" è stata la descrizione che Gunn ha fatto della scena. Il regista ha poi spiegato di aver addirittura animato la sequenza, ma era ovviamente decisamente improbabile che finisse nella versione del film vista in sala.

Sempre in questi giorni, James Gunn ha anche confermato un rumor su Guardiani della Galassia vol.2; Dave Bautista, invece, ha rivelato che Gunn aveva in mente un film su due protagonisti di Guardiani della Galassia.