Guardiani della Galassia Vol.2: guardate la mitica locandina in salsa retro

Se i cinecomics sono esplosi soltanto nell'ultimo periodo, i fumetti a cui sono ispirati hanno una lunga vita. Per questo James Gunn sembra aver particolarmente apprezzato l'idea di riportare indietro nel tempo i suoi Guardiani della Galassia con questa immagine ispirata al secondo film.

"Guardiani della Galassia Vol.2 reinterpretati come i personaggi originali dei fumetti, grazie a John Black. Roba davvero incredibile", dichiara il regista nel condividere il lavoro dell'artista, che si era già cimentato in qualcosa del genere con il poster retro di Avengers Endgame.

In questo caso l'idea è ancora più calzante, visto che il protagonista dei film è ossessionato dalla musica, dai film e più in generale dalla cultura pop del passato. Nella locandina troviamo Peter Quill e i suoi colleghi nella stessa identica posizione, ma a cambiare sono i colori e il design dei vari personaggi. Per chi è abituato ad associare certi volti a determinati eroi, il look di Drax o di Gamora può risultare abbastanza stridente, ma per i lettori dei fumetti dell'epoca erano proprio questi i veri e unici personaggi Marvel.

Cosa ne pensate del poster? Avete gradito i cambiamenti apportati dagli autori del Marvel Cinematic Universe ad alcuni protagonisti? Diteci la vostra nei commenti!

È stato reso noto che Guardiani della Galassia Vol.3 sarà l'ultimo film Marvel di James Gunn e a quanto pare possiamo aspettarci un team di Guardiani rivoluzionato.