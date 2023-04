Guardiani della Galassia, ufficiale! Il quarto capitolo avrà un team completamente nuovo

Sapevamo già da un po' che Guardiani della Galassia 3 avrebbe rappresentato una sorta di finale per la saga e per molti dei personaggi della trilogia di James Gunn, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale: il film sarà l'ultima volta che i fan vedranno questa incarnazione del team.

In un'intervista con The Hollywood Reporter, infatti, Gunn ha confermato che Guardiani della Galassia 3 porrà le basi per il futuro dei Guardiani nel MCU, futuro che però presenterà una formazione molto diversa. Chiaramente rivelare chi resta e chi no sarebbe un grosso spoiler (anche se Dave Bautista e Zoe Saldana hanno già anticipato che non torneranno al MCU) ma senza sbottonarsi troppo James Gunn ha anticipato: "Questa è la fine per noi, l'ultima volta che le persone vedranno questa squadra di Guardiani. È un grande momento, ed è un grande film. Anche un po' tanto oscuro, penso che sarà diverso da come le persone se lo aspettano."

L'autore, anche lui all'addio dato che dopo questo ultimo film targato Marvel Studios si trasferirà in pianta stabile in casa DC Studios, dei quali ha assunto la guida insieme al produttore Peter Safran per il rilancio del DCU, ha aggiunto: "Il mio scopo con questo film era rimanere fedele a questi personaggi, alla storia che avevamo raccontato fino a qui e soprattutto dare ai fan la conclusione che meritano per questo viaggio. È sempre un po' spaventoso, ma ho fatto del mio meglio".

Nei fumetti, i Guardiani hanno avuto diverse incarnazioni e tantissimi personaggi diversi tra le fila del team: secondo voi come si evolverà la squadra nel futuro del MCU? Ditecelo nei commenti. Guardiani della Galassia 3, lo ricordiamo, sarà al cinema in Italia dal 3 maggio.