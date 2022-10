Guardiani della Galassia: nel trailer dello speciale il team festeggia il Natale!

Dopo il successo dello speciale di Halloween dedicato a Werewolf by Night, i Marvel Studios hanno deciso di puntare su un nuovo evento di Natale dedicato ai Guardiani della Galassia in uscita il 25 novembre. Nel nuovo trailer ritroviamo tutti i personaggi e un, più che inaspettato, Kevin Beacon.

E' online il nuovissimo trailer dello speciale di Natale dei Guardiani della Galassia. In puro stile James Gunn, il gruppo di eroi più anticonvenzionali dell'universo si troverà ad organizzare un Natale a sorpresa sulla Terra a un Peter Quill particolarmente triste per la "scomparsa" di Gamora. In questo trailer sembra che Drax e Mantis abbiano un ruolo fondamentale, cercando tirare su il morale ad uno Star Lord non particolarmente in vena di festeggiare.

Dopo la conferma di Gunn riguardo la canonicità dello speciale di Natale dei Guardiani della Galassia non si può che notare l'introduzione di un 2 nuovi personaggi. Se il primo, secondo quanto annunciato, avrà un futuro nell'MCU, il secondo sembra un geniale risvolto comico dell'intera faccenda. Vedremo per la prima volta Cosmo, un cane dotato di poteri psichici e noto per indossare una tuta d'astronauta. Il secondo iconico personaggio sarà niente poco di meno che Kevin Bacon.

L'attore, almeno secondo quanto trapelato dal trailer, sembra diventerà il "regalo di compleanno" per Star Lord da parte dei Guardiani. Nel corso dei vari film più volte Peter ha mostrato il suo amore per Footlose e vedere Beacon nello speciale potrebbe portare a risvolti esilaranti.

Rimanendo in tema, Guardiani della Galassia vol.3 chiuderà un cerchio riguardante l'iconico team arrivato al cinema nel 2014. James Gunn si è definito emozionato nel girare le scene finali di uno dei suoi prodotti di maggior successo e, durante la presentazione delle clip esclusive al San Diego Comic-Con le lacrime si sono sprecate. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!