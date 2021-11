Guardiani della Galassia, Sylvester Stallone conferma il suo ritorno con due clip dal set!

Le riprese di Guardiani della Galassia 3 sono appena cominciate e ci giungono già le prime conferme di cast. Sylvester Stallone infatti ha pubblicato due clip direttamente dal set che confermano il suo ritorno nei panni di Stakar Ogord aka Starhawk.

Il terzo capitolo, che dovrebbe uscire nel 2023, segnerà il ritorno di Stallone dopo essere apparso in Guardiani della Galassia Vol. 2 nel 2017. Nella didascalia del post, che trovate in calce alla notizia, Stallone scrive: “Per coloro che sono interessati a ciò che accade dietro le quinte del cinema. Eccone solo una piccolissima parte. Duplicazione del volto.”

L'attore spiega che un’attrezzatura molto sensibile cattura ogni espressione che potrebbe avere in modo da essere duplicato se non può essere sul set, continua dicendo che "fare cinema è diventato definitivamente una scienza£. La seconda clip mostra l'attrezzatura al lavoro mentre Stallone posa e quelle che sembrano un milione di fotocamere fotografano il suo viso.



La collaborazione tra Stallone e Gunn si estende oltre l'universo Marvel e abbraccia anche il mondo DC dove i due hanno lavorato insieme in The Suicide Squad quando Stallone ha doppiato King Shark.

Il mese scorso, Stallone ha pubblicato un post su Instagram per commemorare il suo ultimo giorno sul set di I Mercenari 4, confermando che questa sarebbe stata la sua ultima apparizione nella serie. Guardiani della Galassia Vol. 3 è programmato per essere rilasciato il 5 maggio 2023.