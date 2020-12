Guardiani della Galassia: svelato l'orientamento sessuale di Star-Lord, anche al cinema?

Nell'epoca attuale si presta molta attenzione alla sfera sessuale delle rappresentazioni culturali, specialmente in ambito cinematografico o in quei prodotti rivolti a un pubblico molto vasto, soprattutto per garantire una rappresentazione adeguata a chiunque. Oggi apprendiamo l'orientamento sessuale di Star-Lord dei Guardiani della Galassia.

Dalle pagine di Guardians of the Galaxy #9, infatti, la storia intitolata I Shall Make You a Star-Lord rivela che Peter Quill è sopravvissuto dopo essere stato ucciso apparentemente nel corso di un'esplosione nel #2 ed è stato catapultato in una realtà parallela. Qui incontra due umanoidi dalla pelle blu chiamati Aradia e Mors e instaurerà una relazione sentimentale con entrambi che durerà per oltre cento anni. Sfortunatamente, Quill ha involontariamente rubato il potere agli Dei del Nuovo Olimpo per sopravvivere all'esplosione di cui sopra, e questo lo costringe a tornare alla sua realtà, il che significa dire addio ai suoi due amori di lungo corso.

La storia scritta da Al Ewing ha tenuto banco tra i fan della Marvel poiché la controparte cinematografica del personaggio, Chris Pratt, è stato al centro delle polemiche e accusato di essere un anti-LGBTQ da Elliot Page lo scorso febbraio. Pratt ha sempre respinto tali accuse al mittente. Adesso che è stata svelata la natura bisessuale e poliamorosa del personaggio vedremo se questo aspetto verrà approfondito anche al cinema.

Intanto, Dave Bautista ha suggerito che la trama di Guardiani della Galassia Vol.3 potrebbe essere stata cambiata a causa dei continui rinviii delle riprese (causa licenziamento James Gunn prima e pandemia dopo) e che quindi non si intreccerà più come precedentemente pianificato.

"Credo che poiché tutto il calendario della Marvel è cambiato [per la chiusura a causa della pandemia e il rinvio della produzione dei Guardiani] anche la storyline è cambiata e i film non si intrecceranno come precedentemente pianificato".

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo ai vari annunci fatti dai Marvel Studios; vi ricordiamo che, sempre durante l'Investors Day, Feige ha annunciato l'arrivo del film sui Fantastici 4.