Guardiani della Galassia, svelata l'ambientazione dello Speciale Natalizio: sarà canonico!

Come già anticipato nella giornata di ieri, James Gunn ha terminato di scrivere lo Special di Natale con protagonisti i suoi Guardiani della Galassia, con il regista pronto a tornare in seno ai Marvel Studios dopo aver terminato gli impegni con la Warner/DC Films per i suoi progetti su The Suicide Squad e la miniserie su Peacemaker.

Fra le tante novità annunciate per Disney+ sul finire dell'anno scorso, infatti, troviamo anche l'Holiday Special di Guardiani della Galassia, vale a dire uno speciale natalizio con protagonisti Quill, Gamora, Drax, Groot, Rocket e Mantis che andrà a seguire la tradizione degli speciali natalizi a cui hanno preso parte un bel po' di franchise nel corso degli anni (inevitabile, naturalmente, il riferimento a quella leggenda del trash che è lo speciale natalizio di Star Wars).

Nelle ultime ore è poi arrivata la conferma che questo Holiday Special sarà ambientato dopo Thor: Love and Thunder e prima di Guardiani della Galassia Vol. 3 che non arriverà nelle sale cinematografiche prima del 2023 almeno. Per quanto riguarda il quarto capitolo di Thor, che vedrà il ritorno di Taika Waititi alla regia, sapevamo già ci sarebbe stata la presenza di alcuni dei Guardiani della Galassia, su tutti Star-Lord, Mantis e Drax e che quindi la storia di questi personaggi continuerà nel film sul Dio del tuono che alla fine di Avengers: Endgame lasciava la Terra proprio insieme ai Guardiani.

James Gunn si metterà subito al lavoro per i Marvel Studios una volta terminato il suo impegno sul set della miniserie dedicata a Peacemaker con John Cena protagonista, serie spin-off del suo The Suicide Squad in arrivo nelle sale ad agosto.

Quali sono le vostre aspettative per questo speciale? Fatecelo sapere nei commenti! Secondo alcune voci, intanto, l'Holiday Special di Guardiani della Galassia potrebbe introdurre Santa Claus.

