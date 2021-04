Guardiani della Galassia: ecco lo straordinario robot dedicato a Groot

I laboratori di ricerca e sviluppo della Disney sono noti per aver realizzato oggetti davvero impressionanti. Tra questi troviamo robot con le fattezze dei Na'vi, la particolare specie indigena che abita il pianeta Pandora in Avatar ma siamo sicuri che la loro ultima creazione vi lascerà davvero senza parole.

Si tratta di uno straordinario Groot proveniente direttamente dalla saga di Guardiani della Galassia che riesce a camminare su due piedi senza l'ausilio di cavi. Coloro i quali hanno avuto la possibilità di vederlo dal vivo sono stati piacevolmente colpiti da questa creazione.

"L'andatura è fluida, le braccia oscillano in modo realistico e i piedi si piantano senza incertezze a terra. Il corpo oscilla esattamente come ti aspetteresti da Groot. Il personaggio dalle dimensioni ridotte ha viso, mani e piedi, riprodotti in maniera straordinaria. Indossa una tuta da volo rossa che ricorderete certamente dai film. E i suoi occhi sono incredibilmente espressivi mentre guarda e saluta".

Groot è uno dei primi robot bipedi in grado di compiere varie attività e camminare perfettamente su due piedi senza alcun supporto, ma sembra che non sia ancora pronto per incontrare il pubblico al Walt Disney World. Come riferisce Panzarino: "Non mi aspetto di vederlo presto così come è, c'è ancora molto lavoro da fare sul modo in cui Groot lavora e interagisce con le persone e WDI non ha piani immediati per metterlo nel parchi".

In attesa del completamento del robot dedicato a Baby Groot, possiamo gustarci lo speciale natalizio di Guardiani della Galassia e soprattutto aspettare che James Gunn finisca i lavori per Guardiani della Galassia 3.