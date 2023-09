Guardiani della Galassia, solo questa star fu la prima scelta del cast di James Gunn

Il successo della saga di Guardiani della Galassia ha rappresentato, all’epoca dell’uscita del primo film della saga, una piacevole sorpresa per la Marvel e per la Disney. Col senno del poi non possiamo fare altro che apprezzare l’ottimo lavoro fatto anche durante il casting, ma i piani di James Gunn in questo senso erano molto diversi.

Mentre Guardiani della Galassia Vol.3 domina in streaming, torniamo a parlare della saga diretta dal nuovo deus ex machina dell’universo cinematografico DC per ricordare come gli attori che il filmmaker avrebbe voluto sul set per la realizzazione della sua trilogia Marvel fossero altri rispetto a quelli che poi lo hanno aiutato a decretare il successo delle tre apprezzatissime opere.

Nel documentario Marvel Studio’s: Assembled dedicato a Guardiani della Galassia Vol.3, il regista spiega come la sua lista di attori preferiti per i ruoli fosse molto diversa da quella composta dai nomi che hanno preso infine parte al progetto.

Queste le parole di Gunn: “Quando sono andato per la prima volta alla Marvel e ho proposto Guardiani della Galassia ho portato un libretto. Avevo lavorato molto duramente per mettere insieme quel piccolo libro con tutte immagini, foto di riferimento e tutto il resto. E in quel libro c’erano tutti i personaggi e i nomi degli attori che pensavo dovessero interpretarli. E naturalmente nessuno degli attori che erano in quel libro ha finito per interpretare un personaggio, tranne Zoe Saldaña, che avevo conosciuto e che ho amato fin dall’inizio”.

Un Guardiani della Galassia che sarebbe potuto essere molto diverso da quello che conosciamo oggi, con i vari attori che ormai per tutti i fan rappresentano gli unici possibili Guardiani che possano venire in mente.

A proposito dell’attrice del New Jersey e della sua interpretazione di Gamora, ricordiamo come Zoe Saldaña fosse convinta di avere una parte piccolissima in Guardiani della Galassia Vol.3.