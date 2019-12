Guardiani della galassia, uno splendido Groot di pan di zenzero per festeggiare il Natale

In attesa di rivederlo in azione in Guardiani della Galassia vol. 3, una fan ha scelto di festeggiare il Natale realizzando un Groot adulto a grandezza naturale e fatto completamente di pan di zenzero: il risultato è strabiliante.

Come potete vedere in calce alla notizia, infatti, la foto pubblicata su Reddit mostra una versione talmente curata dell'albero-alieno da ricordare in tutto e per tutto le sue fattezze del primo film dei Guardiani.

Una piccola soddisfazione per gli amanti dei personaggi trasposti sul grande schermo da James Gunn, che purtroppo dovranno attendere ancora diversi anni per mettere gli occhi sul terzo e atteso capitolo. Visti gli impegni del regista con The Suicide Squad e il fitto calendario del MCU, infatti, il film potrebbe non arrivare nelle sale prima del 2023.

Come se non bastasse, ad alimentare l'hype dei fan ci ha pensato recentemente anche Karen Gillan (Nebula), che ha rivelato di aver letto la sceneggiatura dei Guardiani 3 garantendo che si tratta del migliore della trilogia.

Per quanto riguarda il resto della saga, invece, la Fase 4 del MCU verrà inaugurata il prossimo 29 aprile con l'uscita di Black Widow, che sarà seguito a novembre dal debutto de Gli Eterni. Sempre nel 2020, il franchise sbarcherà sul piccolo schermo di Disney+ con The Falcon and The Winter Soldier.