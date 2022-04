Guardiani della Galassia, spinoff in arrivo sugli Original Ravagers di Sylvester Stallone?

Il franchise di Guardiani della Galassia sembra propenso ad espandersi, dopo che la squadra ha guadagnato un nuovo Holiday Special. Stavolta l'attenzione va al gruppo di Original Ravagers guidato da Sylvester Stallone grazie a una battuta di James Gunn a mezzo social. Nuovo spinoff in arrivo, anche se non a lungo termine?

Il primo prodotto legato all’universo di eroi che porta la firma di James Gunn sarà la serie Guardiani della Galassia Holiday Special, in arrivo a Natale e pronta a intordurre, a detta dello stesso Gunn, tantissimi nuovi personaggi che diventeranno cruciali nell’MCU. Ma prima ancora, anche se in uno standalone non direttamente dedicato a loro, li vedremo ovviamente molto protagonisti in Thor Love and Thunder, visto che dopo Endgame il Dio del Tuono è salito a bordo della Milano per nuove avventure. Paradossalmente, l’ultimo che vedremo sarà Guardiani della Galassia 3.

Era stato anticipato che nel terzo capitolo si sarebbe dato spazio maggiore al personaggio interpretato da Sylvester Stallone, a capo del supergruppo di mercenari noto come Original Ravagers. Erano apparsi solo per alcune scene nel secondo capitolo e poi nella sequenza post-credit, ma la loro presenza non sembrava un semplice divertissement. Da allora, i fan si sono chiesti più e più volte se al gruppo sarebbe stato dato nuovo e maggiore spazio. Ma una risposta, anche se ambigua, è arrivata direttamente da James Gunn, noto per interagire coi suoi fan a mezzo social.

A un utente che si chiedeva se avrebbe mai visto tornare gli Original Ravagers, addirittura in uno show su Disney+ interamente dedicato a loro, Gunn ha risposto: “Mai dire mai” (trovate il tweet in calce all’articolo). Ora, non può certamente essere presa come una conferma, ma Gunn non è solito rientrare nelle tipiche strategie di dissimulazione che contraddistinguono invece molti altri addetti ai lavori dell’MCU. In altre parole, quando deve negare non si fa problemi a farlo, è secco e non da possibilità di replica. In questo caso invece, il suo possibilismo dovrebbe farci ben sperare. Voi li vorreste vedere approfonditi, addirittura in una serie? Ditecelo nei commenti!