Guardiani della Galassia Speciale Natalizio, un nuovo teaser mostra l'arrivo sulla Terra

Come anticipato dall'esilarante primo trailer di Guardiani della Galassia Speciale Natalizio, il team di supereroi galattici guidato da Star Lord farà capolino sulla Terra durante la prossima avventura, e ora un nuovo teaser ha anticipato qualche immagine inedita.

Nelle scorse ore, negli Stati Uniti è andato in onda uno spot per il marchio Vivint, spot che - come potete vedere anche nel post pubblicato su Facebook e disponibile in calce all'articolo - è incentrato proprio su Guardiani della Galassia Speciale Natalizio, del quale include alcuni nuovi filmati: in una scena, Drax e Mantis mentre arrivano sulla Terra, al largo della West Coast.

Guardiani della Galassia Speciale Natalizio sarà il secondo Speciale dei Marvel Studios realizzato in esclusiva per Disney Plus dopo il successo di Licantropus di Michael Giacchino, e fungerà sia da epilogo della Fase 4 del MCU sia da prologo per Guardiani della Galassia Vol 3, che uscirà a maggio 2023. La storia, ambientata dopo Thor: Love & Thunder e (ovviamente) sotto il periodo di Natale, seguirà Drax (Dave Bautista) e Mantis (Pom Klementieff) arrivare sulla Terra nel tentativo di fare a Peter Quill (Chris Pratt) il miglior regalo di Natale immaginabile per aiutarlo a riprendersi dall'abbandono di Gamora (Zoe Saldana): farlo incontrare con (il vero) Kevin Bacon. Nello Speciale torneranno anche Rocket (Bradley Cooper), Groot (Vin Diesel), Nebula (Karen Gillan) e Kraglin (Sean Gunn), oltre a Michael Rooker e ovviamente a Kevin Bacon nei panni di sé stesso.

Guardiani della Galassia Speciale Natalizio uscirà il 25 novembre in esclusiva su Disney Plus.