Guardiani della Galassia Speciale Natalizio, svelata l'uscita: sarà l'epilogo della Fase 4

Lo sceneggiatore e regista James Gunn ha svelato la timeline di Guardiani della Galassia Speciale Natalizio, che a quanto pare rappresenterà il vero epilogo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

Intervenendo sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter per chiarire definitivamente i dubbi dei fan, James Gunn ha specificato che Guardiani della Galassia Speciale Natalizio chiuderà la Fase 4, rappresentandone un vero e proprio epilogo. In precedenza era già stato anticipato che lo show sarebbe stato canonico con il MCU e avrebbe fornito ai fan di Guardiani della Galassia una sorta di prologo agli eventi dell'attesissimo Guardiani della Galassia 3.

Come annunciato durante la presentazione della Saga del Multiverso dei Marvel Studios al Comic-Con di San Diego, la Fase 4 terminerà con Black Panther: Wakanda Forever, che uscirà nei cinema di tutto il mondo a novembre, mentre a febbraio 2023 con Ant-Man & The Wasp: Quantumania inizierà la Fase 5: sebbene non abbia ancora una data d'uscita precisa, Guardiani della Galassia Speciale Natalizio uscirà presumibilmente a dicembre sotto il periodo delle vacanze natalizie, e dunque esattamente in mezzo ai due titoli MCU in arrivo sul grande schermo.

Sarà la seconda apparizione apparizione dei Guardiani della Galassia nel 2022 dopo il ruolo nella prima parte di Thor: Love & Thunder. Inoltre, i fan del team ritroveranno anche Baby Groot su Disney Plus nella nuova serie di cortometraggi I am Groot, in uscita dal 10 agosto. Infine, ricordiamo che Guardiani della Galaxy 3 uscirà il 5 maggio 2023.