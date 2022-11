Guardiani della Galassia Speciale Natalizio è su Disney+: stabilisce un record impensabile

Disney Plus ha fatto uno spoiler clamoroso su Guardiani della Galassia Speciale Natalizio, prossimo speciale dei Marvel Studios in uscita sulla piattaforma di streaming on demand dopo Licantropus, ma per celebrarne l'uscita vi sveliamo una simpatica curiosità sul progetto di James Gunn.

Guardiani della Galassia Speciale Natalizio stabilirà un record più unico che raro per il MCU: il nuovo titolo della linea di offerte "Presentazione speciale" dei Marvel Studios, infatti, sarà il primo progetto del franchise di Kevin Feige a non avere un cattivo. Si, avete capito bene: Speciale Natalizio sarà il primo titolo Marvel senza villain, qualcosa di impensabile per un genere, il cinecomix, che quasi sempre fa dello scontro tra buoni e cattivi il proprio fulcro.

Invece, la storia scritta da James Gunn si concentrerà principalmente su un'avventura ambientata sulla Terra con protagonisti Mantis (Pom Klementieff) e Drax (Dave Bautista). La scelta di escludere qualsiasi tipo di villain dallo Speciale è stata presa direttamente da James Gunn, che in una nuova intervista con Variety ha dichiarato: "Prima di scrivere la sceneggiatura, ho scritto un trattamento, e nel trattamento c'era un villain, in effetti. Ma più lavoravo alla storia più mi rendevo conto di non essere minimamente interessato al conflitto. Ciò che mi interessava era l'interazione tra i personaggi. Quindi ho taglialo quella parte e incentrato tutta la storia sulle persone".

