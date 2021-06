Guardiani della Galassia Speciale Natale, Vin Diesel svela un dettaglio clamoroso su Groot

Mentre la produzione di Guardiani della Galassia Vol. 3 procede, il prossimo appuntamento con gli amati personaggi è fissato per questo Natale con lo speciale in arrivo su Disney+ di cui Vin Disel ha dato alcune anticipazioni in una recente intervista.

Come molti sapranno Groot e il rest odei Guardiani della Galassia dovrebbero apparire anche in Thor: Love and Thunder, tuttavia avrà anche una serie animata a lui dedicata intitolata I Am Groot su Disney+ e comparirà nell'Holiday Special di Guardiani della Galassia.

Mentre alcuni potrebbero pensare che in questi progetti vedremo solo storie divertenti che potrebbero non avere importanti implicazioni nel Marvel Cinematic Universe, Vin Diesel (attore che presta la sua voce a Groot) ha rivelato a ComicBook.com che in realtà queste storie in arrivo espanderanno l'MCU attraverso Groot e il suo pianeta natale: Planet X.



"Se parlate con il boss dei Marvel Studios Kevin Feige, chiedetegli della storia di Groot di cui è entusiasta; il ritorno sul Pianeta X" ha detto l'attore.



Il pianeta X, nella tradizione Marvel, è il pianeta natale di Groot dove risiede il resto della sua specie.



"Il personaggio di Groot...l'ironia è che il personaggio di Groot è un regalo dei miei figli. Ho interpretato quel personaggio, in parte, perché quando la Marvel ha inviato un libro di personaggi Marvel, mio figlio di tre anni all'epoca indicò l'immagine dell'albero", ha raccontato Vin Diesel.

Ha aggiunto: "Non avrei mai pensato che sarebbe stato un personaggio che avrei interpretato. Ho avuto incubi sull'interpretare l'albero alla recita scolastica quando avevo 10 anni. Interpretare Groot è una cosa meravigliosa. Taika Waititi è un mio amico ed è così un regista di talento, come lo è James Gunn. Solo registi di talento, tanto di cappello per loro".



L'Holiday Special di Guardiani della Galassia sarà canonico e a questo punto non ci resta che aspettare Natale e I Am Groot per scoprire che cosa ha in serbo per noi la Casa delle Idee e che impatto avrà tutto questo sul MCU.