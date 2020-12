Guardiani della Galassia, lo speciale di Natale Disney+ introdurrà anche Santa Claus?

È sempre nel corso dell'Investor Day Disney che Kevin Feige ha avuto modo di annunciare agli appassionati del Marvel Cinematic Universe l'arrivo di The Guardian of the Galaxy Holiday Special, un episodio/mediometraggio scritto e diretto da James Gunn e in uscita esclusiva su Disney+ alla fine del 2022.

Come già rivelato dallo stesso James Gunn, il progetto sarà canonico anche se completamente slegato dall'attesissimo Guardiani della Galassia Vol. 3, sempre scritto e diretto dall'autore e invece in arrivo nelle sale cinematografiche nel 2023, a data ancora da destinarsi.



La domanda che i fan più sfegatati del MCU si stanno ora facendo è la seguente: l'Holiday Special introdurrà finalmente Santa Claus nell'Universo Cinematografico Marvel? Se ve lo state chiedendo perplessi, la risposta è sì: Babbo Natale esiste nei fumetti Marvel, dove è apparso più volte nel corso degli anni sin da un Marvel Holiday Special del 1999, dove si è anche scoperto che il personaggio era in verità un mutante.



Non un mutante qualsiasi, per giunta, ma di Livello Omega, dunque paragonabile ad Apocalisse o Jean Grey, il che rende la sua potenza piuttosto impressionante. I suoi poteri? Semi-immortalità, capacità di cambiare forma, telecinesi, teletrasporto, telepatia e tutta una vasta gamma di altre abilità non del tutto codificate.



Diciamo che sarebbe un'aggiunta perfetta in un progetto ad hoc come l'Holiday Special dei Guardiani della Galassia, specie poi se sottoposto al trattamento Gunn. Sarebbe folle, potrebbe essere connesso al reboot degli X-Men in arrivo chissà quando, ma sarebbe assolutamente spettacolare.