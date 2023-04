Guardiani della Galassia, nuovo sguardo ad Adam Warlock nella nuova immagine ufficiale

A corredo del nuovo nostalgico trailer di Guardiani della Galassia 3, i Marvel Studios hanno pubblicato anche un'immagine inedita di Adam Warlock, supereroe galattico che farà il suo esordio nel Marvel Cinematic Universe nel capitolo finale della trilogia di James Gunn, interpretato da Will Poulter.

Condiviso su Reddit, il poster di Adam Warlock offre ai fan uno sguardo più da vicino al costume da supereroe indossato dall'attore vincitore del BAFTA, che vanta in modo prominente i colori oro e rosso tipico della versione a fumetti del personaggio Marvel: la locandina mette anche in risalto i poteri cosmici di Adam Warlock, come le sue abilità nel volo e i pugni blaster.

La sua tanto attesa apparizione in Guardiani della Galassia Vol. 3 segna il debutto live-action di Adam Warlock dopo oltre cinquant'anni da quando Stan Lee e Jack Kirby hanno creato il personaggio, apparso per la prima volta nel 1967. Il regista James Gunn ha precedentemente spiegato il motivo per cui Will Poulter ha ottenuto il ruolo: "Volevo qualcuno che fosse giovane, e volevo la persona che avesse le giuste doti sia drammatiche che comiche, non solo per questo film, ma anche per ciò per cui la Marvel utilizzerà Adam Warlock in futuro". Prima di entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe, Poulter è apparso in famosi franchise cinematografici come The Chronicles of Narnia e The Maze Runner, nonché in film acclamati come The Revenant, Detroit e Midsommar. Per la sua interpretazione comica nel film del 2013 We're the Millers ha vinto il BAFTA Rising Star Award, ed è stato nominato all'Emmy come miglior attore non protagonista per la miniserie di Hulu Dopesick.

Guardiani della Galassia 3 uscirà il 3 maggio prossimo. Per altri contenuti, recuperate tutti i poster ufficiali di Guardiani della Galassia 3 pubblicati qualche giorno fa.