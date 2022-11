Guardiani della Galassia 3 racconterà la storia delle origini di Rocket!

Uno dei più grandi misteri sui Guardiani della Galassia riguarda Rocket. L'irritabile procione, è uno dei pochi personaggi di cui l'origin story è ancora avvolta dal mistero, nonostante qualche seme sia stato buttato. James Gunn ha parlato di come il terzo capitolo di GoTG affronterà anche questo.

James Gunn ha svelato di essersi emozionato girando l'ultima scena di GotG. Una reazione prevedibile, dato il film sarà il capitolo conclusivo della trilogia oltre che l'ultimo prodotto del regista in collaborazione per i Marvel Studios. Con lo speciale di Natale ormai dietro l'angolo, Gunn ha raccontato quale ruolo avranno diversi protagonisti nella pellicola in uscita a maggio 2023. Pare che, al centro del fulcro emotivo del film, ci siano Rocket e la sua storia.

Già dai suoi primi momenti su schermo tutti ci siamo resi conto quanto Rocket sia un personaggio "dolce-amaro". Nonostante venga mostrato molte volte in veste comica, in realtà risulta essere ricco di sfaccettature, forgiato dalle perdite (che si acutizzano in Avengers: Infinity War ed Endgame) e il fatto di essere, di base, un semplice esperimento. Insomma, è costantemente irascibile e senza alcuna voglia di mostrare la propria emotività in un tentativo di costruirsi uno scudo emotivo.

Riguardo l'importanza di Rocket nel film, James Gunn ha raccontato anche di quanto sia stato strano girare lo speciale di Natale e il film a strettissimo giro: "[Lo speciale] è molto, molto diverso dal Volume 3 perché il secondo è davvero un film molto emozionante. Ha questa storia su Rocket, da dove viene, dove sta andando, come questo lo lega a tutti gli altri e la sua interazione con il resto del gruppo" ha svelato il regista spiegando quanto sia stato assurdo e anticlimatico lavorare allo speciale e al film contemporaneamente. "Quindi, fare questa cosa stupida una volta ogni quattro giorni, e poi andare a girare il film, poi tornare indietro, ha quasi creato un colpo di frusta".

Approfondendo la trama di Guardiani della Galassia, Gunn ha spiegato perchè ha deciso di non introdurre Nova nell'MCU.