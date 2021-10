Guardiani della Galassia sbarca a Disney World: ecco la statua di Groot e Rocket

In occasione del cinquantesimo compleanno del Disney World di Orlando, sono state svelate una serie di nuove attrazioni tra cui un'eccezionale statua che ritrae Groot e Rocket. Naturalmente, James Gunn non ha potuto fare a meno di mostrare con orgoglio sui social questa creazione.

L'albero antropomorfo appare nella sua tenera versione baby sulla spalla del suo amico di mille avventure che, tiene le braccia piegate sui fianchi facendo crescere l'hype per quello che sarà Guardiani della Galassia 3.

Per celebrare questo importante evento, il network ABC (di proprietà della Disney) trasmetterà il documentario 'The Most Magical Story on Earth: 50 Years of Walt Disney World', che condurrà il pubblico il pubblico in uno magico viaggio di mezzo secolo all'interno del Walt Disney World. Questo speciale potrà contare sulla voce narrante di Whoopi Goldberg. I festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario di Disney World però non sono finiti qui, e a quanto pare si protrarrano per i prossimi 18 mesi con una moltitudine di eventi.

In quest'aria di festa però, non possiamo che pensare al triste addio di Dave Bautista a Guardiani della Galassia. Il wrestler ha infatti deciso di non recitare più il ruolo di Drax e questa decisione pare sia stata presa anche per via dei molti fraintendimenti con la Marvel. Ne sentiremo sicuramente un po' tutti la mancanza.