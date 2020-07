Guardiani della Galassia, sapevate che James Gunn fu scelto grazie al walkman di Starlord?

In attesa di scoprire cosa combinerà con il suo terzo e ultimo film dei Guardiani della Galassia, scopriamo un interessante retroscena riguardante l'assunzione di James Gunn come regista dei film.

Se per conquistare il timone di certi progetti cinematografici c'è bisogno di dimostrare un'estrema professionalità, per altri film quello che conta è avere l'idea giusta al momento giusto, come spiega Kevin Feige a Rotten Tomatoes:

"Adoravo dire alla gente che stavamo per girare questo film, Guardiani della Galassia, con un procione e un albero. Mi dicevano 'Non ho idea di cosa tu stia parlando, siete diventati completamente matti'. Anche James Gunn ebbe una reazione simile all'inizio, ma come vi direbbe lui, mentre tornava a casa e iniziava a riflettere su questi personaggi, iniziò ad innamorarsi dell'idea del procione".

Gunn rifletté molto su come portare in scena una storia così stramba, e finalmente raggiunse i produttori sul set di Iron Man 3 per proporre loro qualcosa di innovativo: "Portò delle nuove bozze, sulla copertina delle quali c'era la figura del primo walkman di Sony. Senza altre spiegazioni. La guardai e pensai: 'Funzionerà'. Perchè volevamo che Peter Quill avesse una connessione con la Terra che molti eroi intergalattici che vivono nello spazio non hanno. Quando ho visto il walkman ho pensato: 'Riuscirà ad ottenerla attraverso la musica', il che è geniale. E infatti è ciò che fece".

L' importanza della colonna sonora è ben nota a tutti i fan dei Guardiani e i molti brani anni '80 contribuirono a caratterizzare perfettamente il personaggio di Starlord e ha far capire subito agli spettatori la vena comica presente nel film. Un'idea niente male... sapevate però che secondo i piani originali sarebbe dovuto essere Thanos il nemico principale dei Guardiani?