Guardiani della Galassia, da ora hanno un nuovo quartier generale! Parla James Gunn

Dopo aver pubblicato la soundtrack di Guardiani della Galassia Special Natalizio, il regista e sceneggiatore James Gunn ha spiegato una grossa novità per il team.

In un'intervista con ET Online, l'autore - neopresidente dei DC Studios, che molto presto dirà addio ai Marvel Studios per concentrarsi sui futuri progetti della Distinta Concorrenza - ha discusso i prossimi due capitoli della saga dei Guardiani della Galassia, rivelando che l'imminente Holiday Special introdurrà elementi che diventeranno molto importanti in Guardiani della Galassia Vol. 3. Oltre al debutto di Cosmo the Spacedog di Maria Bakalova e della nuova nave del team, The Bowie, lo speciale Disney+ rivelerà anche che i Guardiani ora possiedono la colonia mineraria di Knowhere e la stanno usando come base per le loro operazioni:

"Penso che fosse in qualche modo necessario perché, sai, in realtà questo episodio introdurrà molta della mitologia che diventerà importante nel Vol. 3. Il fatto che avessimo Cosmo the Spacegod, ad esempio, o questa nuova fantastica astronave chiamata Bowie che è alta quattro piani nella vita reale... I Guardiani hanno comprato Nowhere da The Collector, quella è la loro nuova base ora - tutte queste cose sono importanti per il Vol. 3."

Guardiani della Galassia Speciale Natalizio arriverà venerdì 25 novembre su Disney Plus. Guardiani della Galassia Vol 3 uscirà invece a maggio 2023.