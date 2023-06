Guardiani della Galassia, Ecco qual è la Vera Vittoria Per James Gunn

Guardiani della Galassia Vol. 3 è stato un vero e proprio successo al botteghino per i Marvel Studios, e soprattutto per il regista James Gunn, che chiude con il botto il suo percorso nell'MCU. Sicuramente un risultato che fa invidia a molti nella casa delle idee ultimamente, specie a coloro dietro il problematico Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

James Gunn ha definito "Veramente fantastico" il successo al box office mondiale del suo Guardiani della Galassia Vol. 3, che porta a termine in maniera perfetta il percorso della squadra di super eroi più improbabili di sempre.

Secondo alcuni analisti tra l'altro, se la pellicola fosse stata distribuita nelle sale nel 2017, avrebbe potuto persino superare il guadagno accumulato, che attualmente ammonta a novecento milioni di dollari.

Tuttavia questo incredibile successo non è quello che Gunn si porterà dietro maggiormente riguardo a questa esperienza. Infatti per il regista ciò che ha avuto, ed ha tutt'oggi importanza, è ciò che è riuscito a trasmettere al pubblico con il suo film. Le emozioni e le riflessioni che è riuscito a generare negli spettatori sono ciò che rappresenta la vera vittoria per lui.

Queste dichiarazioni non ci stupiscono, dopotutto James Gunn non ha fretta di vedere in streaming Guardiani della Galassia Vol. 3, a dimostrazione di come il suo successo personale sia legato a ben altri fattori.

Detto questo, non ci resta ora che sperare che il cineasta ed ora responsabile dell'universo cinematografico DC, trasferisca un po' della sua magia anche dall'altro lato della barricata dei cine-fumetti.

