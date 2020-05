Guardiani della Galassia, un producer provoca: "Il metodo Marvel funziona più degli altri"

Recentemente, il montatore di film Marvel come i due Guardiani della Galassia diretti da James Gunn, ha parlato dell'approccio adottato dallo studio esaltanto il metodo adottato da Kevin Feige e i suoi colleghi per confezionare il film per i propri fan una volta terminata la fase principale della produzione.

Stiamo parlando di Craig Wood, che a Hollywood vanta una carriera di tutto rispetto avendo lavorato con Gore Verbinski nei film dei Pirati dei Caraibi, e ancora con Disney con Tomorrowland, Maleficent 2 e anche in The Great Wall. La Marvel è nota per affidarsi a nomi fidati per i suoi progetti: pensiamo a Jeffrey Ford, Dan Lebental proprio per il montaggio, Michael Giacchino per le musiche, il direttore della fotogrfia Ben Davis o lo scenografo Charles Wood, che hanno lavorato tutti più volte con lo studio. Craig Wood stesso è diventato parte di questo team fidato, avendo lavorato non solo ai due film sui Guardiani, ma anche in Ant-Man and the Wasp di Peyton Reed e nell'imminente Gli Eterni per Chloe Zhao, la cui post-produzione è attualmente in pausa a causa della pandemia di coronavirus.

Nell'intervista, Wood parla proprio del Metodo Marvel e della sua relazione con i vertici produttivi: "Marvel è differente da tutti gli altri studio, dove una volta che il regista consegna la director's cut, quei produttori, ovvero Kevin (Feige), Victoria (Alonso) e Lou (D'esposito) diventano estremamente coinvolti. Più coinvolti degli altri produttori dei normali studio a cui siamo abituati. E, devo dirlo, nel primo Guardiani ero un po' diffedente, ma si è rivelato essere davvero divertente e in termini creativi molto gratificante, che l'ho amato".

James Gunn si metterà al lavoro su Guardiani della Galassia Vol.3 una volta terminato il suo impegno con The Suicide Squad. Black Widow arriverà nelle sale a novembre, al posto de Gli Eterni.