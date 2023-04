Guardiani della Galassia, Pom Klementieff seguirà James Gunn alla DC? 'Ne stiamo parlando'

Pom Klementieff è pronta a tornare nel prossimo atteso Volume 3 di Guardiani della Galassia nel ruolo di Mantis e in una recente intervista rilasciata a The Wrap, l'attrice ha parlato del legame del suo personaggio con Peter Quill e del futuro di James Gunn alla DC, di cui lei stessa potrebbe far parte in futuro.

Pom Klementieff ha svelato infatti che l'idea di passare alla DC con il regista è in cantiere:"Ne stiamo parlando, quindi è nei piani".

Nello Speciale natalizio di Guardiani della Galassia si è scoperto che Mantis e Peter Quill sono imparentati; in una scena Mantis svela a Drax (Dave Bautista) che Ego (Kurt Russell) era suo padre e ciò significa che Peter (Chris Pratt) è suo fratello. Momenti di lacrime e di gioia in Guardiani 3 sono assicurati, come ha dichiarato lo stesso James Gunn.



"La posta in gioco è sicuramente più alta [in Guardiani 3]. Qualunque cosa accada a Peter Quill, significa molto di più per Mantis. Desiderava ardentemente una famiglia, quindi questa connessione significa sicuramente molto per lei" ha dichiarato Klementieff. Un segreto per i fan ma non per l'attrice, che ha saputo sin dall'inizio il legame parentale con Peter:"È un segreto che ho dovuto mantenere per anni perché James Gunn mi ha detto che erano fratelli quando mi ha scelta. La rivelazione doveva essere fatta nel secondo volume e poi l'hanno tagliata dal film. Quindi ho dovuto mantenere il segreto per molto tempo".



L'attrice elogia il supporto ottenuto da James Gunn e dal resto del cast:"Sono così grata di lavorare e di aver lavorato con James Gunn e con l'intero cast, troveremo il modo di lavorare ancora insieme". Magari proprio nel DC Universe.



Non perdetevi la recensione di Guardiani della Galassia Volume 3, ultimo capitolo della trilogia MCU di James Gunn.