Guardiani della Galassia, il personaggio Marvel preferito di James Gunn è...Kevin Bacon!

La prossima settimana arriverà sulla piattaforma di streaming on demand Disney Plus il nuovo Speciale dei Marvel Studios, Guardiani della Galassia Holiday Special, e per l'occasione il regista e sceneggiatore James Gunn ha pubblicato su Twitter una nuova foto dal set.

Nello scatto, che potete vedere in calce all'articolo, Gunn si trova nell'astronave dei Guardiani della Galassia insieme a suo fratello Sean Gunn e un ospite d'eccezione: "Ecco il mio personaggio Marvel preferito, Mr Kevin Bacon" ha scritto l'autore: Kevin Bacon, che in Guardiani della Galassia Holiday Special (e per estensione nel Marvel Cinematic Universe tutto) interpreta una versione di se stesso, nello scatto è immortalato insieme ai fratelli Gunn.

In The Holiday Special, Kevin Bacon sarà il bersaglio di Mantis e Drax (interpretati nuovamente da Pom Klementieff e Dave Bautista), che intendono rapire la star del cinema per farne un regalo di Natale per depresso Peter Quill/ Star-Lord (Chris Pratt), ancora disperato per aver perso le tracce di Gamora dopo gli eventi di Avengers: Infinity War/Endgame. Ricordiamo che The Holiday Special sarà sia un epilogo della Fase 4 del MCU sia un prologo di Guardiani della Galassia 3, che uscirà a maggio 2023, e includerà anche Yondu (Michael Rooker) e Cosmo the Spacedog.

Guardiani della Galassia Speciale Natalizio uscirà il 25 novembre in esclusiva su Disney Plus. Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Guardiani della Galassia Speciale Natalizio.