Guardiani della Galassia: ecco il numero di telefono per inviare messaggi a Groot

Sono passati già sei anni dall'uscita di Guardiani della Galassia, il film che ha segnato il debutto del regista James Gunn nel Marvel Cinematic Universe. Tra i personaggi più amati del cast c'è Groot, l'albero antropomorfo senziente doppiato nella versione originale da Vin Diesel.

Per i fan che volessero provare l'ebbrezza di mettersi in comunicazione con lui, esiste adesso un numero telefonico a cui inviare messaggi a Groot, che risponderà a tutti. Inutile dire, però, che la risposta sarà sempre la stessa: "Io sono Groot", la sua frase tormentone.

Il numero da contattare è 866-740-4531, e nasce da un'idea di Ricky Robinett di Twilio, che ha evidentemente riconosciuto il potenziale della gag.

In Guardiani della Galassia, Groot si sacrifica per salvare i suoi amici, anche se nei film successivi si rivede tecnicamente lo stesso personaggio, tornato in vita come neonato grazie a Rocket. Secondo James Gunn, dopo la sua rinascita non ha memoria della sua versione precedente.

I fan sono ora in attesa di Guardiani della Galassia 3. A quanto risulta la produzione non partirà prima del 2021, ma lo scorso agosto james Gunn ha rassicurato i fan che temono un rinvio, rivelando che tutto procede secondo la tabella di marcia. Nei giorni scorsi, il regista si è espresso anche a favore del rinnovo della serie animata su Harley Quinn.