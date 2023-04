Guardiani della Galassia non si smentisce mai: pubblicati i nuovi poster-parodia di Barbie

La saga dei Guardiani della Galassia non si smentisce mai: in occasione dell'uscita del terzo capitolo - in sala 3 maggio 2023, - l'account Twitter ufficiale di Marvel India ha condiviso nuovi poster-parodia di Barbie, film diretto da Greta Gerwig con Margot Robie e Ryan Gosling come attori protagonisti.

In particolare, i poster raffigurano gli iconici personaggi MCU – Star-Lord, Nebula, Rocket, Gamora, Groot, Mantis – col logo Mattel rosa e glitterato in sottofondo. Ovviamente, le frasi promozionali non possono mancare: "Questo Guardiano può sconfiggere chiunque... in una gara di ballo" figura nel poster di Star-Lord, o ancora: "Questo guardiano ti scambierebbe per delle componenti. Letteralmente", in quello di Rocker. Abbiamo già assistito a una reinterpretazione simile nel post su Instagram di Karen Gillan (interprete di Nebula), nel quale pubblica un'immagine del personaggio e aggiunge: "Questa Barbie è un cyborg e POTREBBE ucciderti". Tuttavia, per ragioni sconosciute, l'account di Marvel India ha in seguito cancellato il post, che risulta perciò attualmente non reperibile.

In realtà, i legami tra Guardiani della Galassia Vol.3 e Barbie sono più stretti di quanto non si pensi: il regista e sceneggiatore James Gunn ha lavorato con Margot Robbie nel film DC del 2021 The Suicide Squad, oltre a nominarla nello speciale natalizio del novembre 2022. Cosa aspettarci della nuova pellicola MCU? A quanto pare, ne vedremo delle belle: l'Alto Evoluzionario di Guardiani della Galassia Vol.3 è tra i villain preferiti di James Gunn.

Ma le sorprese non mancano neanche nelle immagini ufficiali del film di Greta Gerwig: i nuovi character poster di Barbie confermano la presenza di Dua Lipa!