Guardiani della Galassia, la moglie di Chris Pratt è impazzita guardandolo la prima volta

Nota di demerito per la signora Pratt: la moglie del buon Chris, a distanza di tre anni dall'uscita del film, non aveva ancora guardato quel Guardiani della Galassia Vol.2 in cui il marito ha offerto una delle sue migliori prove degli ultimi anni. Oggi, però, è arrivata l'occasione per rimediare.

Chris Pratt si è infatti autoinvitato (ben accetto, s'intende) al #QuarantineWatchParty di Guardiani della Galassia Vol.2 organizzato da Comicbook al quale avevano già dato adesione il regista James Gunn, Pom Klementieff e Steve Agee.

"Katherine non l'ha mai visto!! Posso unirmi? Sarà la scusa perfetta per farglielo vedere per la prima volta!" ha twittato Gunn in risposta all'evento, cominciando poi successivamente a riportare in tempo reale le reazioni della sua consorte alle varie scene del film. "La reazione di Katherine a Baby Groot: È COSÌ PICCOLO E CARINO!", "Non fa che parlare di quanto sia bello Kurt Russell...", "Katherine è FURIOSA per com'è stato trattato Baby Groot", "Eeeee ora sta piangendo, YES!" sono alcuni dei tweet postati da Chris Pratt nel corso della visione del film.

Immaginiamo, a questo punto, che il parere della signora Pratt sul film in cui il marito torna nei panni di Star-Lord sia stato piuttosto positivo! A proposito di Star-Lord, pare che Kurt Russell continuasse a sbagliarne il nome sul set di Guardiani della Galassia Vol.2; James Gunn, invece, ha recentemente ammesso che avrebbe voluto un Rocket molto più scurrile in Guardiani della Galassia.