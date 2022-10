Guardiani della Galassia, Michael Rooker torna per lo Speciale Natalizio!

Michael Rooker tornerà ufficialmente ad interpretare Yondu nello Speciale Natalizio di Guardiani della Galassia, universo che si espanderà ulteriormente a fine anno su Disney+. Lo Speciale sarà ambientato prima della trama del Volume 3 e seguirà il team impegnato in un'avventura avvincente a tema natalizio.

Lo Speciale è stato girato insieme al terzo film della saga e vede il ritorno anche dei personaggi principali del franchise, da Star-Lord (Chris Pratt) a Drax (Dave Bautista), da Nebula (Karen Gillan) a Mantis (Pom Klementieff), fino a Rocket (Bradley Cooper), Groot (Vin Diesel) e Kraglin (Sean Gunn). Lo Speciale Natalizio sarà l'epilogo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.



Ma nel comunicato stampa Disney sullo Speciale la notizia che risalta è la presenza nel cast di un veterano del franchise come Michael Rooker, non previsto inizialmente tra i membri del cast del film, per ovvi motivi legati alla trama. Un gradito ritorno nel ruolo di Yondu, presente nei primi due film e sacrificatosi per Star-Lord.



La sorpresa della sua presenza deriva anche dalle dichiarazioni in passato del regista; James Gunn aveva escluso il ritorno di Yondu, dopo la morte nel secondo film. Probabilmente la sua presenza nello Speciale sarà legata soltanto a dei flashback.

Nel frattempo potete recuperare il trailer dello Speciale Natalizio di Guardiani della Galassia, nel quale si vede il team al completo che festeggia insieme il Natale.