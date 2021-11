Guardiani della Galassia, Marvel svela i protagonisti dello Speciale Natalizio di Disney+

Le riprese di Guardiani della Galassia 3 sono appena iniziate, ma dai Marvel Studios arrivano anche i primi dettagli sullo Speciale Natalizio della saga creata da James Gunn che arriverà l'anno prossimo sugli schermi della piattaforma di streaming on demand Disney+.

Poiché lo speciale natalizio sarà presentato in anteprima alla fine del 2022 e sarà girato durante la produzione di Guardiani della Galassia Vol. 3, non sorprende scoprire che il cast principale della saga tornerà per lo show Disney+: la conferma ufficiale è arrivata da Marvel.com, che ha rivelato che il cast di Guardiani della Galassia Holiday Special include Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff e Sean Gunn.

Tutti gli attori citati sono riuniti insieme ai nuovi arrivati Will Poulter e Chukwudi Iwuji nella foto pubblicata da James Gunn nelle scorse ore, rilanciata anche da Chris Pratt per festeggiare i lavori di Guardiani della Galassia Vol 3.

In precedenza era stato confermato che lo Speciale Natalizio sarà canonico nel Marvel Cinematic Universe, inoltre, secondo quanto riferito da James Gunn, il capitolo intermedio che anticiperà il prossimo film introdurrà "uno dei più grandi personaggi MCU di tutti i tempi": se si deve credere al prolifico regista, allora è possibile che proprio Iwuji possa interpretare questo "grande" personaggio, ma staremo a vedere.