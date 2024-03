Guardiani della Galassia, Marvel ha nascosto il ritorno di Star Lord a tutto il cast

La trilogia di Guardiani della Galassia ha senza dubbio segnato uno dei punti più alti degli ultimi anni del Marvel Cinematic Universe, proponendo una narrazione emozionante e ricca d’azione. A proposito della scena post-credit presentata nel terzo film, Karen Gillan ha rivelato di aver scoperto del ritorno di Star Lord soltanto all’anteprima .

Dopo aver riportato che neanche le attrici sapevano del cameo degli X-Men in The Marvels, torniamo a raccontare di un episodio simile, capitato sul set di un altro film del Marvel Cinematic Universe e ricordato dall’interprete di Nebula.

Parlando a The Hollywood Reporter, l’attrice ha confermato che la scena non fosse presente nella sceneggiatura del terzo capitolo della saga di James Gunn e ha voluto dire la sua su un eventuale ritorno del personaggio portato in scena da Chris Pratt nei nuovi adattamenti della Casa delle Idee: “No, non ricordo di averlo visto nella sceneggiatura. Quindi, o ho una pessima memoria o non c’era. È stato piuttosto sorprendente, ma anche bello. Mi sono chiesta quale sia il piano”.

La Gillan ha quindi voluto far intendere che, dal suo punto di vista, il personaggio potrebbe rientrare nei piani futuri dell’azienda, nonostante le parole di Pratt al proposito: “È così perfetto ed elegante in questo momento, con i tre film, e quindi, pensare di andare avanti è davvero difficile, e senza James, non so come potrebbe funzionare. Sono aperto alla possibilità, ma non so se sia il caso”.

In attesa di scoprire se Star-Lord tornerà nel Marvel Cinematic Universe in veste di leader di un nuovo gruppo di eroi, vi lasciamo alla nostra recensione di Guardiani della Galassia 3.

