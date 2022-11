Guardiani della Galassia: Mark Hamill è nello speciale natalizio? Parla suo figlio

Lo speciale natalizio di Guardiani della Galassia su Disney+ e sin dai primi istanti del suo esordio sulla piattaforma streaming, in molti hanno notato un personaggio incredibilmente somigliante a Mark Hamill nel corso della produzione targata Disney+. Ma sarà per davvero lui?

Dopo tutto il rumor suscitato sui social dalla presenza di un uomo con barba che sembrava richiamare in tutto e per tutto l'interprete di Luke Skywalker, ci ha pensato il figlio della star di Guerre stellari a mettere in chiaro le cose. Attraverso il proprio account infatti, Nathan Hamill ha fatto sapere che suo padre non è stato coinvolto nella realizzazione dello speciale natalizio di Guardiani della Galassia.

Tra l'altro, anche l'attore Cynn Smith ha chiarito nel thread spuntato su Twitter che il personaggio erroneamente associato a Mark Hamill è in realtà un altro in interprete di nome Troy Beecham. Insomma, nonostante il forte desiderio dei fan, questo clamoroso crossover tra i due dei franchise più amati di tutti i tempi non è avvenuto.

Ambientato tra Thor: Love and Thunder e Guardiani della Galassia Vol. 3, questo speciale natalizio vede uno Star Lord incredibilmente nostalgico per l'assenza della sua Gamora. Naturalmente, i suoi fidati amici e compagni di viaggio sono molto preoccupati per lui e tenteranno di tirarlo su di morale con un regalo davvero speciale. Ci riusciranno? Per scoprirlo basta andare su Disney+!