Guardiani della Galassia, Mark Hamill ha qualcosa da dire sullo Speciale Natalizio

James Gunn ha finalmente ultimato la sceneggiatura dello Speciale Natalizio de I Guardiani della Galassia, e un certo attore (Mark Hamill) ha voluto dire la sua al riguardo.

Mentre attendiamo con ansia il ritorno dei Guardiani nel prossimo capitolo del MCU che li vedrà protagonisti Guardiani della Galassia 3, e aspettiamo di sapere cosa combineranno alcuni di loro in Thor: Love and Thunder, avremo anche un'altra occasione per rivedere la sgangherata banda di combinaguai: lo Speciale Natalizio di Disney+. Ma non tutti sembrano essere ottimisti nei riguardi di questo progetto...

Su Twitter l'attore di Star Wars ha infatti adoperato una celebre citazione della saga per commentare il progetto.

"Ho un gran brutto presentimento...", si legge nel tweet di Hamill.

Dopotutto, lui di Holiday Special se ne intende... Insomma, ricordiamo tutti il famigerato Star Wars Holiday Special del '78, no? Dopotutto, ci hanno fatto persino un documentario intitolato A Disturbance in the Force, non crediamo serve aggiungere altro.

E infatti, poco dopo il post di Hamill ecco che arriva la risposta, ovviamente ironica, di James Gunn: "Queste cose riescono SEMPRE benissimo!".

Beh, per ora è difficile dire come andrà il Guardians of the Galaxy Holiday Special, ma sappiamo almeno che potremo contare sulla presenza di Peter Quill, Gamora, Drax, Groot, Rocket e Mantis, e che a livello di timeline questo si collocherà tra gli eventi di Thor: Love and Thunder e Guardiani della Galassia 3.

Per il resto... Si vedrà!