Guardiani della Galassia, Maria Bakalova: 'James Gunn? Voglio lavorare con lui per sempre'

Guardiani della Galassia vol.3 ci darà modo di rivedere tanti vecchi amici, ma anche di incontrarne di nuovi: uno di questi sarà il personaggio ancora misterioso interpretato da Maria Bakalova, la star di Borat - Seguito di Film Cinema che farà in occasione del film di James Gunn il suo esordio nel Marvel Cinematic Universe.

Proprio con James Gunn (che recentemente ha parlato della traduzione delle battute di Groot in alcune versioni del film) Bakalova sembra aver costruito immediatamente un ottimo rapporto, almeno stando a giudicare dalle parole dell'attrice sulle sensazioni provate nel farsi dirigere dal regista di The Suicide Squad.

"Io amo James Gunn, voglio lavorare con lui per il resto della mia vita! È semplicemente tutto" sono state le parole dell'attrice, che ha poi proseguito: "Non so neanche come dirlo, è così talentuoso. È divertente, è così divertente. È una persona magnifica, un esempio della persona che vorrei essere. La sua dedizione all'arte è da ammirare, è semplicemente fenomenale. Sono fortunata ad averlo incontrato e ad aver avuto la possibilità di lavorare con lui".

Insomma, se un buon rapporto tra attori e regista è spesso indice di un film riuscito... Qui siamo decisamente sulla buona strada! A proposito di rapporti interpersonali, Will Poulter ha parlato della possibile coppia Adam Warlock/Gamora.