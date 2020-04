Guardiani della Galassia, il macabro nascondiglo usato da James Gunn per gli easter-egg

James Gunn sa bene dove nascondere gli easter-egg piazzati nei propri film: in Guardiani della Galassia Vol.2, ad esempio, il regista svelato di aver scelto un luogo decisamente insospettabile come nascondiglio per alcune sorprese.

Insospettabile e soprattutto macabro: il nascondiglio in questione ci viene infatti presentato in una delle scene di maggior impatto di Guardiani della Galassia Vol.2. Parliamo, infatti, del luogo in cui Ego tiene tutti i teschi e le ossa dei suoi figli morti.

Nel caso in cui vi foste chiesti se ci sia qualcosa che non abbiate notato nel film di Gunn, infatti, a togliervi ogni dubbio arrivano proprio le parole del regista: "Ci sono TONNELLATE di easter-egg in quella montagna di figli morti di Ego" ha svelato Gunn in un post su Twitter durante il #QuarantineWatchParty di Guardiani della Galassia Vol.2 organizzato da Comicbook.

Il regista si è ovviamente guardato bene dallo svelare quali siano gli easter-egg in questione, ma visto che parliamo di una fanbase come quella Marvel non abbiamo dubbi che qualcuno, nei prossimi giorni, rischierà di perdere la vista pur di analizzare centimetro per centimetro il lugubre cimitero dei figli di Ego.

A proposito del #QuarantineWatchParty, pare che per Chris Pratt sia stata la prima occasione per far vedere Guardiani della Galassia Vol.2 a sua moglie; sempre nel corso della visione del film è stato svelato un divertente retroscena di Guardiani della Galassia Vol.2 riguardante Kurt Russell.