Guardiani della Galassia, il look originale di Mantis è a dir poco inquietante

Si è discusso tanto sulla resa di Mantis in Guardiani della Galassia Vol.2: piuttosto differente dalla versione vista nei fumetti, il personaggio di Pom Klementieff è comunque riuscito in qualche modo ad entrare nel cuore dei fan (come, in realtà, qualunque cosa riguardi i due film diretti da James Gunn).

Come spesso accade in questi casi, però, la Mantis che abbiamo visto nel film è ben diversa dal concept iniziale del personaggio: a rivelarlo è stato il visual development artist dei Marvel Studios, Andy Park, che su Instagram ha anche condiviso un'immagine che ritrae quella che avrebbe dovuto essere inizialmente la Mantis di Guardiani della Galassia Vol.2.

"Pensai questo design per Guardiani della Galassia Vol.2, ma come per Gamora James Gunn decise di semplificarne l'aspetto. Penso comunque che abbia preso la decisione giusta, nonostante mi sarebbe piaciuto molto vedere Gamora e Mantis rappresentate in queste versioni. Anche questo disegno fu fatto prima di ingaggiare Pom, quindi realizzai un volto asiatico non meglio precisato" ha scritto Park, condividendo una foto in cui si vede una Mantis dall'aspetto molto più simile a quello di una formica rispetto a quanto abbiamo visto poi nel film.

James Gunn, intanto, ha rivelato il luogo in cui ha nascosto gli easter-egg di Guardiani della Galassia Vol.2; il #QuarantineWatchParty del film ha invece dato modo a Chris Pratt di far vedere Guardiani della Galassia Vol.2 a sua moglie.