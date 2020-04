Guardiani della Galassia, il look originale di Gamora era completamente diverso: guardate

Non è sempre facile trovare la strada giusta per i designer che lavorano agli iconici personaggi dei film Marvel. I vari look alternativi di Gamora, pubblicati anni fa, lo dimostrano; ora scopriamo che però era stata approvata una ulteriore versione, molto più elaborata, dell'eroina dei Guardiani della Galassia.

"Ecco un concept design di Gamora che ho fatto per il primo Guardiani della Galassia. La cosa divertente è che questo look era stato approvato per davvero. Alla fine James Gunn ha cambiato idea e ha deciso di scegliere un aspetto più semplice per il suo volto", rivela su Instagram Andy Park, che ha diretto i lavori per quanto riguarda gli aspetti visivi del film.

Conclude dicendo che questo prototipo era stato approvato prima dell'arrivo di Zoe Saldana nel cast, quindi potrebbe essere stata la sua fisionomia a far propendere il regista per un aspetto diverso. Come è possibile vedere nell'immagine, gli artisti avevano scelto una tonalità di verde molto più cupa per il colore della pelle, ed erano presenti anche delle elaborate decorazioni blu.

Cosa ne pensate di questa Gamora? Hanno fatto bene a cambiare rotta in vista del film? Dopotutto è stata una scelta molto importante, perché il personaggio è stato coprotagonista nei successivi film dei Guardiani ed ha avuto un gran ruolo anche nelle avventure degli Avengers.

Gamora sembra essere la testimonial perfetta per insegnare il distanziamento sociale insieme a Nebula. Dalla quarantena, il regista ha invece espresso una critica per il film di Howard il Papero.